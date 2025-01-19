Музыкальная школа в густонаселённом районе Петрозаводска может переехать на время ремонта в поликлинику

Это можно будет сделать после того, как Минздрав проведет инвентаризацию своих зданий и помещений.

Музыкальная школа на Кукковке требует ремонта и, возможно, переедет временно в здание поликлиники. Об этом сообщили в паблике КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка.

Как сообщил министр культуры республики, сейчас готовят заявку на оснащение школы музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Впрочем, в нынешний список заявок на финансирование ремонта школа не попала.

«Школа может занять здание старой поликлиники на Кукковке, которое освободится, когда достроят новую по соседству. Это можно будет сделать после того, как Минздрав проведет инвентаризацию своих зданий и помещений», — сообщили в городской администрации.

В Правительстве поручили проработать такой вариант решения вопроса. Министр Культуры добавил, что это станет «хорошим мотивом» для заявки на получение новых инструментов и оборудования для школы.