Музыкальную школу в городе Карелии ждет капитальный ремонт

Министерство культуры Республики Карелия сообщает, что музыкальную школу Сортавалы капитально отремонтируют.

Ремонт в Сортавальской музыкальной школе пройдет в этом году по национальному проекту «Культура». Об этом информирует Минкульт.

Сегодня в школе занимаются 220 учащихся на четырех музыкальных отделениях. На занятия также приезжают дети из Хелюльского городского поселения и Хаапалампинского сельского поселения.

Музыкальная школа находится в историческом центре города, поэтому принято решение существенных изменений во внешний облик не вносить.

«Зданию в этом году будет 50 лет, мы его получили в начале 90-х. Сейчас главная проблема, которую предстоит решить — это ремонт фасада и кровли. С годами фасад очень сильно обветшал и местами представляет угрозу обрушения. Большие фрагменты, которые могли упасть, мы демонтировали. Здание зимой промерзает, поэтому обязательно нужно утеплять стены и приводить фасад в безопасный и приличный вид, который будет соответствовать учреждению культуры. Цвет сохраним прежний, серый», — рассказала директор учреждений Елизавета Ткачева.

Также капитально отремонтируют центральный вход в здание, демонтируют аварийное крыльцо — появится новая входная зона, установят пандус. Заменят большую часть деревянных окон, обновят кровлю, шумоизолируют часть кабинетов. Ранее на средства музыкальной школы здесь привели в порядок большой концертный зал, аудитории для теоретических занятий и теплоузел.



Обновленное здание украсит нотная запись первой строки карельского гимна Александра Белобородова, заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что новые инструменты появились в музыкальном колледже и школах искусств в Петрозаводске.