Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony откроется концертом Ансамбля Александрова

Сегодня, 18 июля, в Карелии откроется Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. Он пройдет в девятый раз.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне зрителей ждёт особый подарок, сообщил на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков. В пятницу, 18 июля, на главной сцене в Итальянском карьере выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Коллектив исполнит Песни Победы (6+).

— Во время Великой Отечественной войны коллектив дал более 1,4 тысяч концертов, выступая в окопах и под обстрелами. А песня «Священная война» в исполнении Ансамбля стала музыкальным знаменем армии, — напомнил губернатор.

Будет организована прямая трансляция концерта. Напомним, фестиваль, который вот уже в девятый раз организует Карельская филармония, будет двухдневным (6+). В субботу любителей музыки ждет насыщенная выступлениями программа. Можно будет услышать такие необычные инструменты, как карильон. Его еще называют колокольным органом. Инструмент привезут из Белгорода. Таких всего четыре в России. И один из них мобильный. Он состоит из 51 колокола. Играет на нем Тимур Халиуллин — солист Белгородской филармонии. На фестивале он даст два концерта.

Из необычных инструментов, которые еще можно будет услышать, — альпийский рог. На нем сыграет один из лучших валторнистов мира — Аркадий Шилклопер из Москвы. Он мультиинструменталист, композитор и аранжировщик. Он виртуозно владеет валторной, флюгельгорном, барочным «корно да качча» и альпийским рогом. Сам рог эксклюзивно изготовлен для музыканта и является уникальным в своем роде инструментом. Вместе с Аркадием Шилклопером выступит джазовое трио в составе Андрея Марухина (фортепиано), Игоря Иванушкина (контрабас) и Леонида Попова (ударные).

— На фестивале выступит старейший в мире биг-бенд, непрерывно работающий с 1934 года — Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Это не просто коллектив, а часть музыкальной истории России и мирового джаза. С 2007 года оркестром руководит народный артист России, пианист и композитор Борис Фрумкин, — рассказали организаторы фестиваля.

Услышать на фестивале можно будет хор национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания с программой «Легенды Алании» под руководством дирижера, народной артистки Респубики Северная Осетия-Алания Ольги Джанаевой. Прозвучат осетинские национальные песни — от историко-героических до танцевальных.

Из приезжих коллективов — Ансамбль «Хорошки». Артисты из Беларуси исполнят обработки народных песен и популярную классику.

В программе фестиваля и коллективы Карелии. Выступит фолк-группа Skylark, коллективы Карельской филармонии — квартет «Четыре четверти» и мужской хор. Завершит день концерт Симфонического оркестра Филармонии. Ведущие солисты (Роман Широких, Алексей Тихомиров, Тимур Сланов, Татьяна Сержан, Аркадий Шилклопер) исполнят мировые оперные хиты.

Концертные программы пройдут на нескольких локациях горного парка. Полную программу можно посмотреть по ссылке.

Добраться до горного парка можно на машине или автобусе. «Карелавтотранс» организует прямые рейсы к месту проведения Ruskeala Symphony и обратно в Петрозаводск. На территории фестиваля мобильный интернет может не работать вообще, предупреждают организаторы. Они рекомендуют распечатать билеты. Также советуют брать с собой наличные, поскольку терминалы тоже могут не работать в этот день из-за перебоев с интернетом.