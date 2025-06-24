Музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony» завершился салютом под увертюру Петра Чайковского

Масштабное торжество инструментального искусства в девятый раз прошло в Сортавальском районе.

В горном парке «Рускеала» уже в девятый раз прошёл Международный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony». Инструментальные шедевры с утра и до позднего вечера наполняли разнообразные площадки туристического пространства.

Программу открыл лучший валторнист России Аркадий Шилклопер. Вместе с джазовым трио среди скал Итальянского карьера он исполнил оригинальные композиции для альпийского рога.

Продолжили концерт артисты Хора национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северной Осетии — Алании и Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Завершил день Симфонический оркестр Карельской филармонии.

В течение дня на разных сценах выступали и приглашенные, и местные музыканты. Удивлял публику Тимур Халлиулин из Белгорода. Он привез единственный в России мобильный карильон, который состоит из 51 колокола.

Финалом уникального действа стал феерический салют, запущенный под увертюру Петра Ильича Чайковского «1812 год».

«Столица на Онего» готовит большой репортаж с фестиваля. А пока вы можете полюбоваться подборкой снимков, сделанных нашим фотографом Людмилой Корвяковой.