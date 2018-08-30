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Новости. Культура
09:30, 30 Августа 2018

Как попасть на уникальный концерт "Рояль в каньоне. Возвращение"

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В горном парке "Рускеала" 8 сентября состоится сольный концерт композитора и пианиста из Санкт-Петербурга Павла Андреева - "Рояль в каньоне. Возвращение".

Концерт является продолжением серии проектов "Рояль на свободе" о единстве природы, музыки и человека.

Уникальность проекта в том, что концерт пройдет в центре горного озера Мраморного каньона: на плавающем понтоне будет размещен рояль, на котором Павел Андреев исполнит композиции из своего нового альбома "Синергия". Благодаря акустике Мраморного каньона гости смогут слушать музыку из любой точки горного парка.

Идея сыграть на рояле в сердце Мраморного каньона возникла в мае 2017 года. Вдохновленный красотой природы Карелии Павел Андреев осуществил мечту и в августе снял клип на композицию "Пробуждение". В сентябре 2018 года пианист и композитор возвращается в горный парк "Рускеала" с сольным концертом.

Акустика каньона и великолепие природы подарят Вам незабываемое удовольствие!

Что Вас ждет:

В один день, 8 сентября, будет дано три концерта: в 12:00, 18:00 и 22:00.

Самым ярким будет эксклюзивный концерт в 22:00, который пройдет после официального закрытия горного парка. Он будет сопровождаться включением завораживающей подсветки Мраморного каньона, а в конце выступления небо над каньоном озарится огнями красочного фейрверка.

Как попасть на концерт:

Приехать на концерт можно самостоятельно на машине или в составе специальных автобусных туров.

Тем, кто хочет приехать самостоятельно, необходимо доехать до горного парка "Рускеала" (около 300 км от Петербурга) и купить билет на концерт в кассе горного парка.

Те, кто выбрал автобус, смогут посетить выступление в 18:00 во время специального однодневного тура; эксклюзивный вечерний концерт в 22:00 будет доступен участникам двухдневного тура.

Стоимость билетов и автобусных туров на концерт:

Билеты на концерт в 12:00 и 18:00 (включают стоимость входа в горный парк) - 500 руб.

Билеты на концерт в 22:00 (включают стоимость входа в горный парк, подсветку каньона и вечерний фейрверк) - 750 руб.

Автобусный тур на концерт на 1 день: смотреть программу тура  - здесь.

Автобусный тур на концерт на 2 дня: смотреть программу тура - здесь.

Стоимость билетов на концерт включена в стоимость туров.

Как купить билеты и туры на концерт:

Билеты на выступления в 12:00 и 18:00 можно купить:

- в кассах горного парка "Рускеала", Карелия.

- на сайте туроператора "СканТур"

- в офисе туроператора "СканТур": г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, БЦ "Москва", 8-й этаж, офис 806.

Внимание! Билет на вечерний концерт в 22:00 можно приобрести только через организатора мероприятия - туроператора "СканТур".

Туры на концерт можно заказать на сайте: scantour.ru/royalvkanione  или по телефону: 8 800 555-64-63.

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