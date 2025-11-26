Музыкальный театр ищет мальчика на роль принца в новом спектакле

Кастинг на роль принца в новой постановке пройдет в Музыкальном театре Карелии.
Музыкальный театр объявил кастинг на роль в новом балетном спектакле по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
— Приглашаются мальчики 10-12 лет, сценический опыт приветствуется, — сообщили в театре.
Просмотр состоится 6 и 7 декабря с 13 до 14 часов в балетном классе театра. Участников просят взять с собой вторую обувь.
Напомним, театр ставит современный балет по мотивам истории Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» и реальным событиям из жизни писателя. В центре повествования — история Лётчика, столкнувшегося с жизненным кризисом. Потеря работы, необходимость оставить мечту о полётах — всё это становится метафорой борьбы с собственными страхами и сомнениями. Маленький Принц в балете — это символ надежды и детской искренности, помогающий главному герою преодолеть свои страхи.
Ранее Музыкальный театр Карелии объявил о сборе средств на новый спектакль. На постановку современного балета необходимо собрать 700 тысяч рублей. Эта сумма не покроет полностью расходов на создание спектакля, но коллективный вклад неравнодушных друзей и единомышленников значительно расширит возможности. Поэтому музыкальный театр Карелии объявил краудфандинг.
— Краудфа́ндинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций, — говорят в театре.
Сбор средств идет на площадке Planeta.ru. Сейчас собрано 143 тысячи 205 рублей.