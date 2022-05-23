Музыкальный театр Карелии набирает учеников в детскую балетную студию

Музыкальный театр Карелии объявляет набор в детскую балетную студию под руководством заслуженной артистки Карелии и России Натальи Васильевны Гальциной.

Как сообщили в пресс-службе театра, конкурсный отбор состоится 30 мая с 17.00 до 20.00 в балетном зале КДЦ «Маски». Принимаются мальчики и девочки в подготовительную группу (возраст 6 лет), в I группу – классический танец, народно-сценический танец (7-8 лет). Подробности конкурса можно узнать по телефонам (814 2) 220-223 доб. 103, +7 953-541-24-60.

Детская балетная студия при Музыкальном театре создана в 2009 году под руководством заслуженной артистки России и Карелии Натальи Васильевны Гальциной. За период обучения (пять лет: два года – подготовительная ступень и три – основная) воспитанники студии получают знания и навыки, которые помогают им впоследствии продолжать хореографическое образование.

Воспитанников студии ждут серьезные занятия хореографией, участие в концертах, фестивалях и конкурсах. Студия Музыкального театра гордится своими достижениями: юные балерины – лауреаты и финалисты ХXIII Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Надежды Европы», Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», участники Гала-концерта в Кремлевском дворце.

Юные танцовщики выходят на сцену вместе с профессиональными артистами. Воспитанники студии не только обучаются искусству балета, но и выступают в спектаклях Музыкального театра «Щелкунчик», «Морозко», «Дон Кихот», «Красная Шапочка». Сейчас студийцы вместе с основным составом балетной труппы приступили к репетициям балета «Алиса» по мотивам сказки «Алиса в стране чудес», премьера которого состоится 6 и 7 июля.