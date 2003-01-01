Музыкальный театр Карелии объявил о сборе средств на новую постановку

Труппа Музыкального театра начинает работу над новым спектаклем по мотивам произведений Антуана де Сент-Экзюпери.
Постановка называется «Точка невозврата». Это будет спектакль по мотивам произведений Антуана де Сент-Экзюпери.
— В авиации есть такое понятие — точка невозврата, когда ты отправляешься в полет и нет возможности вернуться назад. И также точка невозврата может быть у каждого из нас в жизни. Она может стать катализатором для изменений. Мы с вами в начале спектакля отправляемся в путешествие. Это точка невозврата. В наше турбулентное время такое путешествие необходимо для того, чтобы смотреть на вещи, которые происходят вокруг нас, по-другому. Останемся ли мы такими, какими были, или изменимся. И для Экзюпери путешествие — это главное. Это поиск нового, поиск самого себя, — говорит хореограф Павел Рябов.
На новую постановку современного хореографического спектакля творческой группе театра необходимо собрать 700 тысяч рублей. Эта сумма не покроет полностью расходов на создание спектакля, но коллективный вклад неравнодушных друзей и единомышленников значительно расширит возможности. Поэтому музыкальный театр Карелии объявил краудфандинг.
— Краудфа́ндинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций, — говорят в театре.
Сбор средств уже стартовал на площадке Planeta.ru. На то, чтобы собрать всю сумму, есть всего 53 дня.