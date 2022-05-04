Музыкальный театр Карелии открыл вакансии: нужны голоса Пласидо Доминго и Монсеррат Кабалье

Оперная труппа Музыкального театра Карелии приглашает на работу на постоянной основе исполнителей, чьи голоса отвечают определенным требованиям.
Коллективу нужен лирический и драматическй тенор — высокие мужские голоса.
Кроме того, требуется лирико-колоратурное и драматическое сопрано — самые высокие из женских голосов.
К объявлению о вакансиях приложена памятка, где разъясняется, что такие голоса были, например, у Пласидо Доминго и Монсеррат Кабалье.
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