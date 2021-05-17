Музыкальный театр Карелии покажет «Анну Каренину» всего один раз в сезоне

Единственный в сезоне показ балетной драмы «Анна Каренина» в постановке Кирилла Симонова состоится 19 мая.

Главные спектакли в спектакле, который зрители смогут увидеть в этом сезоне всего один раз, исполнят московские солисты.

Балет, премьера которого состоялась в 2014 году, уже объехал многие города, среди которых Екатеринбург, Краснодар, Минск, Череповец, Ижевск, участвовал в престижных фестивалях и везде встречал горячий прием публики. Постановка Кирилла Симонова — это, по словам критиков, настоящая драма на кончиках пальцев, которая «оставляет невероятно сильное впечатление, выворачивая наизнанку всё то, что ты раньше думал о романе „Анна Каренина“».

Петрозаводские зрители тоже любят этот спектакль, но, к сожалению, как рассказали в администрации карельского «Большого», у театра нет возможности часто ставить его в афишу — сказывается и сложность монтировки декораций, и необходимость согласовывать график с приглашенными солистами, и активная гастрольная жизнь спектакля. В среду, 19 мая, любители балета наконец-то смогут увидеть «Анну Каренину» на родной сцене. В главных партиях выступят солисты балета Московского музыкального театра имени Натальи Сац Алевтина Касаткина (Каренина), Иван Титов (Вронский), Максим Павлов (Каренин).

Ранее сообщалось, что с 14 до 20 июня зрители смогут увидеть на сцене Музыкального театра Карелии семь танцевальных спектаклей рамках фестиваля современной хореографии Nord Dance.