Музыкальный театр Карелии приглашает на «Оперу для всех»

В воскресенье зрителям покажут «Евгения Онегина» Чайковского.

«Евгений Онегин» Чайковского — самая популярная опера русского репертуара, которая регулярно ставится на мировых сценах. Знатоки советуют именно с «Онегина» начинать знакомство с русской оперой — сюжет и музыка в ней не требуют сверхусилий для понимания, а кажущаяся сложность оперного жанра становится преодолимой даже для первооткрывателей. В этом году показ проводится 5 июня, в канун Пушкинского дня (он отмечается в России ежегодно 6 июня в день рождения поэта).

В Музыкальном театре Карелии «Евгения Онегина» поставил народный артист России Юрий Александров. Спектакль у него — как, впрочем, и пушкинский первоисточник — получился очень русским. Картины уездной жизни, чай у самовара и деревенские радости — все это зримо воплощено на сцене. «Несколько прекрасных людей собираются вместе и настолько портят жизнь друг другу, что все завершается трагедией. Здесь вам и преждевременная смерть, и несчастная любовь. Такая история могла случиться только в России!» — уверен режиссер спектакля.

Вечера общедоступной оперы Музыкальный театр проводит уже не первый сезон, привлекая зрителей и низкой ценой на билет, и самим выбором спектакля: в афише «Оперы для всех» только самые популярные шедевры.