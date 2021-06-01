Музыкальный театр Карелии приглашает на вечер общедоступной оперы

В рамках акции «Опера для всех» в Музыкальном театре республики 6 июня покажут «Пиковую даму» Чайковского.

Вечера общедоступной оперы «Большой» театр Карелии проводит уже не первый сезон, привлекая публику и низкой ценой на билеты, и самим выбором спектакля: в афише «Оперы для всех» только самые популярные шедевры. В этом году зрители увидят «Пиковую даму», рассказали в театре.

В Музыкальном театре спектакль «Пиковая дама» начал свою жизнь в 2015 году. Его авторы народный артист России Юрий Александров и народный художник России Вячеслав Окунев создали на сцене настоящий эффект присутствия таинственного Петербурга, соединив мир его фантастической красоты с миром одиночества, в котором находится человек. Для этой постановки было сшито более ста костюмов. Необычное световое решение, видеопроекция, звуковые эффекты — все поддерживает мистицизм одного из культовых литературных сюжетов.

6 июня главные партии в спектакле исполнят солисты Музыкального театра Карелии Сергей Тужик (Герман), Маргарита Чемдуж (Графиня), Дарья Батова (Лиза).

Билеты на «Пиковую даму» 6 июня в рамках акции «Опера для всех» продаются по специальной цене — даже лучшие места в партере не стоят больше 350 рублей.