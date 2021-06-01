Реклама на сайте
Прислать новость
Мужчина в гараже услышал голос давно умершей матери 2
01.06.2021 19:30
Очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:40
В правительстве России просят повысить цены на яйца 13
01.06.2021 20:30

Музыкальный театр Карелии приглашает на вечер общедоступной оперы

Новости. Культура
15:09, 02 Июня 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии

В рамках акции «Опера для всех» в Музыкальном театре республики 6 июня покажут «Пиковую даму» Чайковского.

Вечера общедоступной оперы «Большой» театр Карелии проводит уже не первый сезон, привлекая публику и низкой ценой на билеты, и самим выбором спектакля: в афише «Оперы для всех» только самые популярные шедевры. В этом году зрители увидят «Пиковую даму», рассказали в театре.

В Музыкальном театре спектакль «Пиковая дама» начал свою жизнь в 2015 году. Его авторы народный артист России Юрий Александров и народный художник России Вячеслав Окунев создали на сцене настоящий эффект присутствия таинственного Петербурга, соединив мир его фантастической красоты с миром одиночества, в котором находится человек. Для этой постановки было сшито более ста костюмов. Необычное световое решение, видеопроекция, звуковые эффекты — все поддерживает мистицизм одного из культовых литературных сюжетов.

6 июня главные партии в спектакле исполнят солисты Музыкального театра Карелии Сергей Тужик (Герман), Маргарита Чемдуж (Графиня), Дарья Батова (Лиза).

Билеты на «Пиковую даму» 6 июня в рамках акции «Опера для всех» продаются по специальной цене — даже лучшие места в партере не стоят больше 350 рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»