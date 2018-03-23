Музыкальный театр Карелии приглашает зрителей провести выходные в "Маленькой Италии"

В субботу и воскресенье в "Большом" театре Петрозаводска состоится премьера оперы "Сельская честь".

Первой оперной премьерой сезона в Музыкальном театра стала опера "Сельская честь" Пьетро Масканьи. Уже в эти выходные петрозаводчане смогут увидеть спектакль об итальянских страстях. Но если в традиционной постановке знаменитой оперы действие происходит в сицилианской деревушке, то в спектакле Музыкального театра оно переносится в современный Нью-Йорк, в квартал "Маленькая Италия". Нет ни пышных платьев, ни привычных декораций. И это ничуть не противоречит духу произведения. Яркий неон вывесок, стильные акценты создают атмосферу, перенося героев то в католический костел, то на улицу.

"Давно нет понятия "слушатель" в опере. Это и зритель тоже, - объяснил, почему у его "Сельской чести" такое сценографическое решение, режиссер Линас Мариюс Зайкаускас. - Когда своими глубокими, трогательными, трагическими историями делятся не дамы в кринолинах и не мужчины во фраках, сразу становится очевидным, что человеческие страсти, боль, любовь, подлость – вне времени".

Как отмечают в Музыкальном театре, "Сельская честь" Пьетро Масканьи - яркий пример музыкального веризма, художественного направления, сходного с натурализмом, сосредоточенного на темных сторонах жизни простых людей, на их психологических переживаниях.

"Мы в своей постановке, показываем, что человек не меняется, его инстинкты (а страсти, эмоции, нервы – все основано на инстинктах) остаются прежними, и современная ревность не менее остра, чем сто-двести-триста лет назад, - объясняет режиссер концепцию постановки. Даже в светлые и яркие моменты жизни инстинкты часто побеждают цивилизацию, разум, мораль, этику…и вместо того, чтобы мы уходили мыслями в небо, мы уходим в ад".

Дирижер постановщик спектакля – Михаил Синькевич. Художник - Маргарита Мисюкова, над световой партитурой работает лауреат премии "Золотая маска" Евгений Ганзбург. Партии в спектакле исполняют Евгения Гудкова, Анастасия Аверина (Сантуцца), Павел Полянинов, Максим Аксенов, Евгений Иганс (Туридду), Маргарита Чемдуж (Лола), Павел Назаров, Игорь Макаров(Альфио), Нина Болдырева, Елена Полиенко (Лючия).