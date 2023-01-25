Музыкальный театр Карелии ставит «Свадьбу Фигаро»

В основе оперы – знаменитая пьеса «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше.

18 и 19 февраля в Музыкальном театре Карелии состоится премьера оперы «Свадьба Фигаро», сообщили в региональном Минкульте. В основе постановки знаменитая пьеса «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше.



Новое воплощение произведения на сцене предлагает режиссер-постановщик Анна Осипенко.



«От певцов музыка Моцарта требует точности, прозрачности, деликатности исполнения, что дает им возможность еще ярче проявить свои качества – и вокальные, и драматические. Ее надо исполнять горячо, осмысленно, но с максимальной простотой, естественностью выражения», – отмечает дирижер-постановщик спектакля Михаил Синькевич.



Оперная труппа Музыкального театра работала над произведением больше года.



«Хореографическая партитура постановки по насыщенности не уступает музыкальной. Хореограф-постановщик Анна Белич провела с вокалистами сложнейшую работу над пластическими образами каждого из героев. Ее усилиями традиционно приписываемая опере статичность даже отдаленно не напоминает о себе в этом спектакле», - говорится в пресс-релизе министерства.



Авторы сценографии и костюмов – кутюрье Юлия Бунакова и Евгений Хохлов. Они предлагают сочетания двух стилей: костюмы в стиле барокко и костюмы в стиле начала XX века.

За свет в новом спектакле отвечает четырехкратный лауреат «Золотой Маски» Сергей Васильев.



19 февраля перед спектаклем лекцию «Свадьба Фигаро» Моцарта: инструктаж счастливого брака» прочтет музыкальный критик Владимир Дудин (Санкт-Петербург).