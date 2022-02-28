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Музыкальный театр Карелии в последний раз покажет балет «Анна Каренина»

Новости. Культура
12:36, 02 Марта 2022
фото: © Музыкальный театр Карелии

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Нашумевший балет Кирилла Симонова «Анна Каренина» сегодня представят зрителям в последний раз в этом сезоне.

Премьера этого балета стала заметным событием культурной жизни не только Карелии — о нем много говорили и писали в российской прессе, а столичные любители балета приезжали в Петрозаводск посмотреть на новую работу хореографа-новатора. На гастрольной карте этой постановки — Краснодар, Екатеринбург, Минск. Петрозаводчанам повезло меньше. Сразу после премьеры в 2014 году балет «Анна Каренина» стал бестселлером театральной афиши Карелии, но в силу сложности спектакля, как технической, так и хореографической, а также из-за большой нагрузки солистов, он нечастый гость карельского балета. Мартовский показ будет последним в текущем сезоне, сообщили в театре.

Кирилл Симонов называет этот спектакль самым классическим из своих неоклассических балетов, а музыку «Анны Карениной» — лучшей балетной партитурой ХХ века. Впечатляет сценография спектакля: исторические костюмы героев, стильная и предельно лаконичная декорация признанного театрального художника лауреата «Золотой маски» Эмиля Капелюша, использование видеоконтента, когда медиа-проекция создает на сцене эффект 3D. Артисты балета в этом спектакле даже говорят — сложнейшая смысловая нагрузка одной из самых трагических женских историй мировой культуры оправдывает и такие небалетные апелляции к зрительским эмоциям.

Сегодня, 2 марта, в главных партиях «Анны Карениной» на сцену выйдут солисты балета Московского музыкального театра им. Н. И. Сац: Алевтина Касаткина (Анна Каренина), Максим Павлов (Каренин), Иван Титов (Вронский).

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