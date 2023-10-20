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Музыкальный театр Карелии впервые покажет зрителям оперу «Руслан и Людмила»

Новости. Культура
12:57, 23 Октября 2023
фото: Музыкальный театр Карелии

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Уже в ноябре зрители смогут увидеть «большую оперу», при постановке которой используют театральные digital технологии.

В первые выходные ноября, 4 и 5 ноября, в Музыкальном театре состоится премьера оперы «Руслан и Людмила» (6+). На сцене театра эта опера Глинки появляется впервые. Масштабное музыкальное полотно предстанет перед зрителями как лирическое повествование реальной истории, где испытания любви и верности облечены в сказочную оболочку, рассказали в театре.

Оставив эпичность и героизм за скобками нового спектакля, режиссер Анна Салова помещает в его смысловой центр взаимоотношения героев и их борьбу за личное счастье. В ее постановочной версии масштабность и героика «Руслана и Людмилы» остаются как бы за скобками, служат фоном для истории обретения любви. Сценографию и костюмы нового спектакля создает Полина Белова. Большое внимание в постановке уделяется стилизации народных элементов (костюм, орнаменты и т.п.), а мизансцены включают в себя обращения к русским традициям и обрядам.

Актуализировать этот шедевр русского музыкального наследия помогают и театральные digital технологии. «Руслан и Людмила» станет первым спектаклем карельской оперы, где они будут использованы в таком объеме. Вместе с режиссером над постановкой работают молодые театральные специалисты Мария Яцентковская (видео) и Лейла Мухаматгалиева (свет). Обе они – обладательницы престижных профессиональных наград в области технических инноваций в искусстве. С помощью цифровых приемов художницы превращают реальность в ирреальный фантастический мир, где происходят приключения героев. Пространство спектакля находится в постоянном движении – зрителю предстоит быть внимательным, чтобы уследить за обоими мирами.

Молодая творческая команда работает в содружестве с опытным оперным дирижером. Музыкальным руководителем спектакля является главный дирижер театра заслуженный деятель искусств Карелии Михаил Синькевич. Титульные партии в спектакли исполнят заслуженная артистка Карелии Эльвина Муллина, Александра Королева, Анна Луканова (Людмила), Евгений Урсул, Юрий Заряднов, Вадим Мокин (Руслан).

Новая постановка рассчитана на семейного зрителя. В спектакле несколько сокращен объем музыкального материала, использованы современные сценографические приемы – все это сближает его с сегодняшним зрителем, открывая путь в «большую оперу» даже начинающим.

Ранее сообщалось, как прошел банный день для 800-килограммовой люстры в Музыкальном театре Карелии.

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