Музыкальный театр Карелии заказал миллионную декорацию к новому спектаклю

Зрителей ждет качественная и недешевая постановка классического балета.

Музыкальный театр Карелии разместил в системе госзакупок заказ на изготовление мягкой декорации к спектаклю «Спящая красавица» (12+).



Как пояснили в театре, балет «Спящая красавица» (12+) сейчас в стадии подготовки. Точную дату его премьеры пока назвать нельзя: возможно, спектакль удастся выпустить в конце этого сезона, но также возможен перенос на осень.



Также пока нельзя назвать и общий бюджет постановки, но она точно будет качественной и недешевой. Сколько готов заплатить театр за декорацию, знает проект «Жизнь и кошелек».