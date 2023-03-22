Музыкальный театр Карелии заказал миллионную декорацию к новому спектаклю

Зрителей ждет качественная и недешевая постановка классического балета.
Музыкальный театр Карелии разместил в системе госзакупок заказ на изготовление мягкой декорации к спектаклю «Спящая красавица» (12+).
Как пояснили в театре, балет «Спящая красавица» (12+) сейчас в стадии подготовки. Точную дату его премьеры пока назвать нельзя: возможно, спектакль удастся выпустить в конце этого сезона, но также возможен перенос на осень.
Также пока нельзя назвать и общий бюджет постановки, но она точно будет качественной и недешевой. Сколько готов заплатить театр за декорацию, знает проект «Жизнь и кошелек».
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