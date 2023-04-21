Музыкальный театр Карелии завершает сезон премьерой балета «Спящая красавица»

В Музыкальном театре 6 и 7 июля состоится премьера балета Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица».

«Спящая красавица» — один из немногих старинных балетов, сохранившихся до наших дней. Впервые увидевшая свет рампы в 1890 году, уже к началу ХХ века она обрела статус вершины классического балета. Это произведение называют «энциклопедией классического танца», балет. поражает разнообразием хореографических красок, от пантомимных эпизодов и жанровых танцев до блистательных женских вариаций, рассказали в Музыкальном театре республики.

Главный балетмейстер «Большого» театра Карелии Кирилл Симонов в новой постановке предлагает вернуться к первозданности этого хореографического шедевра, показать императорский театр того времени, его стилистику.

Лауреаты премии «Золотая Маска» художник-постановщик Альона Пикалова и художник по костюмам Татьяна Ногинова решают спектакль в духе придворного театра XVII–XVIII веков: золотое кружево декораций, замок, дворец принцессы Авроры, роскошь нарядов королевского двора, пышность барокко и изящество рококо. Культурное цитирование, с большим знанием материала и художественным тактом используемое постановке «Спящей красавицы» на карельской сцене, возвращает нас к творчеству знаменитых театральных художников прошлого.

Татьяна Ногинова, самый известный в России художник по костюмам для балета, создала для этой постановки 150 костюмов.

«В спектакле мы с вами оказались в двух временных периодах. Между ними приблизительно сто лет — столько лет проспала волшебным сном принцесса Аврора. За сто лет все изменилось, — рассказывает Татьяна. — Заснула Аврора в барокко, а проснулась в рококо. И мы вслед за историей меняем стиль сценографии и костюма. Начало балета — это барокко: пышность, перья, золото, а финал — это рококо с его пастельными оттенками звонких и праздничных цветов, огромными париками и юбками».

В спектакле занята вся балетная труппа театра, артисты хора, детская балетная студия.



Премьерные показы «Спящей красавицы» состоятся 6 и 7 июля. Билетов на них уже не достать, поэтому Музыкальный театр предлагает билеты на сентябрьские спектакли.

«Спящая красавица» откроет новый театральный сезон 23 и 24 сентября.