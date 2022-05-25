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Музыкальный театр Карелии завершит сезон премьерой балета-фэнтези «Алиса»

Новости. Культура
18:20, 25 Мая 2022
фото: © Музыкальный театр Карелии

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Премьера балета по мотивам культовой сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» состоится 6 и 7 июля.

Как рассказали в Музыкальном театре Карелии, автор идеи и хореограф-постановщик балета Кирилл Симонов готовит для зрителей настоящий театральный квест с большим количеством персонажей и впечатляющими декорациями.

«Приключения Алисы в Стране чудес», которое вышло в свет в Англии в 1865 году, — одно из самых известных в мире произведений детской литературы. Сказка переведена на 125 языков. В ХХ веке герои «Алисы в стране чудес» ожили в спектаклях, мюзиклах, мультфильмах, танцевальных спектаклях. Театр ХХI века, девизом которого вполне может стать слоган «нет ничего невозможного», как нельзя лучше готов к постановке этой истории, посчитал автор идеи постановки Кирилл Симонов и построил на карельской сцене настоящую Страну чудес.

 

Новый балет «Алиса» полон юмора и превращений, хорошо знакомые сцены и персонажи получают в нем неожиданные решения. Пространство сцены постоянно трансформируется, перенося героев из реального мира в мир чудес и обратно, вовлекая в абсурдное увлекательное путешествие не только исполнителей, но и зрителей. Специально для Музыкального театра Карелии музыку к балету написал известный московский композитор Ефрем Подгайц. Она очень атмосферная, легкая и запоминающаяся.

Сценографическое решение «Алисы» принадлежит лауреату премии «Золотая Маска», ученику Дмитрия Крымова Денису Сазонову. В построении абсурдной вселенной этой балетной сказки художник-постановщик играет одну из ключевых ролей. В работе над спектаклем он смело экспериментирует как со сценическим пространством, так и с различными материалами и поверхностями.

«Алиса» — спектакль в стиле фэнтези, он полон юмора и превращений, неожиданные решения получают хорошо знакомые сцены и персонажи. Зрители встретятся с Кроликом и Чеширским котом, Королевой и Герцогиней, увидят знаменитое безумное чаепитие. В постановке нет прямого пересказа сюжета сказки, но воплощен ее дух и воссоздана удивительная, абсурдная, манящая Страна чудес английского писателя.

В спектакле «Алиса» заняты балетная труппа Музыкального театра Карелии, солисты Московского музыкального театра им. Н. И. Сац и детская хореографическая студия. В Музыкальном театре отметили, что относят новую постановку, скорее, не к детским спектаклям, а к спектаклям для всей семьи — интересно будет как детям, так и взрослым. Премьера балета «Алиса» состоится 6 и 7 июля и станет закрытием театрального сезона в Музыкальном театре Карелии.

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