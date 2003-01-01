Музыкальный театр Карелии объявил дополнительный набор в детскую балетную студию

Объявлен дополнительный набор в детскую балетную студию под руководством заслуженной артистки России и Карелии Натальи Васильевны Гальциной.

Конкурсный отбор состоится 8 и 15 сентября с 19 до 21 часа в балетном зале КДЦ «Маски».

— Принимаются девочки 7-9 лет желательно с хореографической подготовкой, — рассказали в Музыкальном театре.

Воспитанники студии занимаются хореографией, участвуют в концертах, фестивалях и конкурсах. Юные танцовщики не только обучаются искусству балета, но и выходят на сцену вместе с профессиональными артистами в спектаклях театра «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Алиса», «Морозко», «Дон Кихот», «Красная Шапочка».

Юные балерины Детской балетной студии при Музыкальном театре — лауреаты Республиканской премии «Онежская маска» в номинации «Лучший ансамбль в спектакле для детей», лауреаты и финалисты ХXIII Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Надежды Европы», Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», участники Гала-концерта в Кремлевском дворце.

Подробности конкурса можно узнать по телефонам (814 2) 220-223 доб. 103, +7 953-541-24-60.