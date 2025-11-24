Музыкальный театр представит премьеру оперетты Кальмана «Фиалка Монмартра»

30 ноября Музыкальный театр Карелии представит публике оперетту Имре Кальмана «Фиалка Монмартра» в постановке Анны Осипенко.
Либретто Кирилла Шмакова, как и оригинальное либретто Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда, основано на рассказах из книги «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже.
Постановочная группа переносит действие в начало ХХ века — время расцвета нового искусства, эпицентром которого становится Париж. Художников, поэтов, музыкантов того времени манил дух свободного творчества, возможность самовыражения. Они обосновывались в артистических районах, вдохновлялись атмосферой кафе-шантанов и бурной энергией молодости, любви, свободы. Непохожие друг на друга, независимые и смелые, творцы спорили, воодушевляясь творчеством друг друга. Благодаря этому рождались новые направления, новые языки искусства. Именно тогда стало популярным определение «богема» — сообщество свободных артистов и художников, живущих и творящих не по правилам.
Анна Осипенко — мастер оперетты: она много лет сотрудничала в качестве режиссера с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии, была идейным вдохновителем и постановщиком фестиваля «Оперетта-парк» в Гатчине. В новом спектакле режиссер остается верна себе — зрителя ждет живой и изобретательный взгляд на классический музыкальный жанр.
Музыкальный руководитель постановки главный дирижёр Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии лауреат «Золотой Маски» Андрей Алексеев использует оригинальный авторский клавир. Он бережно работает с первоисточником, отлично чувствует стиль и музыкальную драматургию произведения.
— Относясь к «венскому» периоду творчества Кальмана, «Фиалка Монмартра» полна вальсовых ритмов, но её музыка созвучна своему времени, когда в Европе уже можно было услышать джазовые ритмы, а старую добрую оперетту начал теснить энергичный мюзикл. А вот масштабность и виртуозность ее вокальных партий скорее отсылает слушателя к лирической опере.
Декорации Анвара Гумарова позволят зрителям оказаться на бульварах Монмартра с неповторимой атмосферой его кафе-шантанами, пройти по парижским улочкам вместе с карнавалом «Bal des Quat’z'Arts», увидеть кабаре «Moulin Rouge» и театр «l’Odeon». Вместе художником по свету лауреатом «Золотой Маски» Тарасом Михалевским они создают на сцене атмосферу праздничного действа, образ яркого «Города света», каким Париж был назван в то время.
Наряды и для солистов, и для артистов массовых сцен выполнены в стиле работ художников французской школы. По эскизам лауреата «Золотой Маски» Татьяны Ногиновой для спектакля сшито более 200 костюмов. Балетмейстер-постановщик спектакля Владимир Романовский (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург) нашёл яркую характерную пластику для персонажей, выявив индивидуальные особенности каждого танцовщика.
В спектакле занята не только оперная, но и балетная труппа, а также трикеры и детская балетная студия. История юной цветочницы, ставшей актрисой, — «Золушка» для взрослых, и постановка рассчитана на молодую аудиторию — на тех, кто подобно ее героям дерзает воплощать свои мечты в жизнь.
В главных партиях — ведущие солисты Музыкального театра Карелии, а также солист Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Кирилл Золочевский и солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Роман Вокуев.