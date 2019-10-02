Музыкальный троллейбус проехал по Петрозаводску (ВИДЕО)

Карельская филармония устроила необычную акцию в городском транспорте.

В Международный день музыки 1 октября артисты симфонического оркестра играли в двух троллейбусах маршрутов №6 и №8.

По данным учреждения культуры, "муниципально-транспортными музыкантами стали скрипачи и артисты группы духовых инструментов". Этим флешмобом Карельская филармония открыла серию праздничных мероприятий в честь своего 80-летия.

Подробности в сюжете ГТРК "Карелия".