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Новости. Культура
08:30, 02 Октября 2019

Музыкальный троллейбус проехал по Петрозаводску (ВИДЕО)

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Карельская филармония устроила необычную акцию в городском транспорте.

В Международный день музыки 1 октября артисты симфонического оркестра играли в двух троллейбусах маршрутов №6 и №8.

По данным учреждения культуры, "муниципально-транспортными музыкантами стали скрипачи и артисты группы духовых инструментов". Этим флешмобом Карельская филармония открыла серию праздничных мероприятий в честь своего 80-летия.

Подробности в сюжете ГТРК "Карелия".

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