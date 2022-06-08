Музыкант Юрий Башмет и актер Михаил Пореченков приедут на фестиваль «Ruskeala Symphony» в Карелию

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал про гостей фестиваля «Ruskeala Symphony».

Фестиваль «Ruskeala Symphony» пройдет в этом году 15–16 июля. Его гостями, в частности, будут Юрий Башмет и Михаил Пореченков. Об этом рассказал Артур Парфенчиков.

«Программа, как всегда, разнообразная, публику ждут девять уникальных концертов. В числе участников — государственный камерный ансамбль „Солисты Москвы“ под управлением Юрия Башмета, выдающийся скрипач Карэн Шахгалдян, солист Мариинского театра Кирилл Жаровин, хор Валаамского монастыря и другие. Художественное слово в музыкально-литературном действе „Облако в штанах“ взял на себя Михаил Пореченков», — заявил глава Карелии.