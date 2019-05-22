"Музыканту" в Петрозаводске грозит уголовная ответственность

Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, совершившего хищение гитары в одном из торговых заведений Петрозаводска, сообщили в отделе Рогвардии Карелии.

В минувшее воскресенье19 мая около 16.00 сотрудники вневедомственной охраны выезжали в гипермаркет, расположенный в микрорайоне Кукковка. Причиной вызова стражей правопорядка стал 29-летний житель Петрозаводска.

В ходе беседы с персоналом торгового заведения росгвардейцы выяснили, что недобропорядочный посетитель взял акустическую гитару в торговом зале и смело пошел к выходу, решив за нее не расплачиваться. Сумма ущерба, который мог быть нанесен гипермаркету, составила почти 3 тысячи рублей.

Группа задержания вневедомственной охраны передала злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего. Мужчине грозит уголовная ответственность.