Музыканты, боксеры и ходулисты помогли сделать шикарный праздник на юбилее поселка в Карелии (ФОТО)

В Сегежском районе поселок Попов Порог отметил свое 70-летие.

В минувшие выходные, 2 июля, прошел праздник в честь юбилея поселка Попов Порог в Сегежском районе. Населенному пункту исполнилось 70 лет.

В празднике приняли участие известные петрозаводские музыкальные команды — BLANSH, Истинный Облик, THE IMG, WHISKEY& BEER BAND, а также Белые Росы из Сегежи. Порадовали местных жителей и гостей поселка спортсмены из Федерации бокса Карелии — дети и гости перетягивали канат, измеряли силу удара, смотрели на показательные бои, а также знакомились с фитнес-боксом. Удивило всех шоу ходулистов от петрозаводчанина Вячеслвав Полякова, а для желавших купить сувенир или поучаствовать в мастер-классе работала ярмарка.

Увидели гости праздника и шоу мыльных пузырей, и танцы, и многое другое.

Отдельно организаторы поблагодарили местных спасателей из МЧС, под проливным дождем растопивших кухню и напоивших всех горячим чаем и кашей с мясом.