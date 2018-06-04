Музыканты из Тывы и Петрозаводска проведут арт-эксперимент в карельской столице

В Петрозаводске дадут совместный концерт мастер горлового пения из Тывы и карельская группа Yarga sound system.

Как сообщают организаторы мероприятия, 9 июня в 18.00 в арт-пространстве "Культура" в Петрозаводске выступят гость из далекой и загадочной республики Тыва — певец, композитор, солист группы "Хуун-хуур-ту" и мастер горлового пения Радик Тюлюш и известная карельская группа Yarga. Зрители смогут ощутить атмосферу музыкального шаманства и стать свидетелями мистических звуковых таинств.

Для тех, кто застал в начале 2000-х в Петрозаводске знаменитые фолк-марафоны, название группы "Хуун-хуур-ту" - не пустой звук. Привезти в Карелию всемирно известных исполнителей горлового пения, к тому времени выпустивших несколько альбомов в США и получивших мировую известность, было непростой задачей. Радик Тюлюш присоединился к легендарному составу в 2005 году, и это его первое выступление в Петрозаводске. Потомственный носитель традиционной музыки кочевых народов, он в совершенстве владеет искусством горлового пения и смело экспериментирует с разными жанрами: фолк, рок, этно-рок, фьюжн, нью-эйдж, джаз.

Александр Леонов и Ольга Гайдамак в те годы тоже были постоянными участниками фолк-марафонов в Петрозаводске. Эти известные музыканты и их этно-электронный проект Yarga sound system не нуждаются в представлении. Верность северной музыкальной традиции и вместе с тем - постоянный поиск, желание удивлять, склонность к экспериментам – вот что поддерживает интерес к творчеству YSS.

Зрители смогут ощутить атмосферу музыкального шаманства и стать свидетелями мистических звуковых таинств.