Музыку из японских аниме исполнят в «Ночь искусств» в Карелии

Китайский дирижер выступит в «Ночь искусств» в Петрозаводске.
Музыка из культовых фильмов Хаяо Миядзаки прозвучит на сцене Карельской филармонии в «Ночь искусств», которая в этом году пройдет 3 ноября.
— Хаяо Миядзаки — настоящая легенда японской и мировой анимации, он известен благодаря своим уникальным, глубоким и красочным фильмам, которые часто затрагивают темы экологии, взросления, уважения к природе и духам. Особое волшебство и невероятную красоту его картинам дарит музыка Дзё Хисаиси. Для каждого фильма композитор подбирает новые приемы и музыкальное оформление, создавая сказочные мелодии и магическую оркестровку, — рассказали в Филармонии.
В программе (6+) музыка из фильмов «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Небесный замок Лапута», «Ведьмина служба доставки» и др. Исполнит их симфонический оркестр. Дирижировать будет Янь Цзянань, один из самых ярких молодых китайских дирижёров. Кандидат искусствоведения, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Русская симфония», дирижер Тяньцзиньского оперного театра, Русского камерного оркестра, главный приглашенный дирижёр Чаншаской филармонии, преподаватель Тяньцзинской консерватории.
Артист закончил аспирантуру Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сотрудничал с оркестрами Омска, Барнаула, Белгорода, оркестром Южной Юты (США), оркестром Английской королевской музыкальной академии, Будапештским симфоническим оркестром МАВ и многими другими.