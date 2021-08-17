МВД хочет еще больше упростить процедуру техосмотра автомобилей, если его не отменят

МВД выдвинуло ряд новых предложений по упрощению техосмотра, например, исключить проверку стеклоомывателей, уровня шума и ряд других операций.

«Коммерсантъ» ознакомился с текстом протокола недавнего совещания в Минэкономики, где обсуждалась дальнейшая реформа техосмотра.

МВД предложило внести поправки в постановление правительства № 1434 от 2020 года —исключить из правил техосмотра ряд обязательных сейчас проверок.

Среди них — проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Ведомство больше не считает нужным проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Также предлагается не проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора и наличие мест для установки госрегзнаков. Более того, при проверке легковых авто можно будет не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны. Предлагаемые изменения, уверены в ведомстве, позволят сократить время ТО и уменьшат финансовую нагрузку на операторов — они смогут отказаться от части диагностического оборудования.

Предложения МВД пока только обсуждаются с «профессиональным сообществом», следует из протокола, конкретного документа еще нет.

Инициатива разработана как продолжение идеи начальника ГИБДД Михаила Черникова отменить обязательный ТО для легковых авто и мотоциклов. Соответствующий законопроект уже разработан и направлен в правительство.