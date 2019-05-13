МВД: Из-за уменьшенных дорожных знаков может увеличиться число ДТП

Использование знаков уменьшенных размеров может привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России, считает МВД.

"Учитывая, что данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ, полагаем, что его применение на добровольной основе может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий", – сообщили агентству в МВД.

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