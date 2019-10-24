МВД Карелии: "Граждане в полицию по поводу нападения медведя не обращались" (ВИДЕО 18+)

МВД Карелии прокомментировало нападение медведя на дрессировщика во время циркового представления в Олонце.

В минувшую среду, 23 октября, во время представления цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце медведь совершил нападение на дрессировщика.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, информация о данном происшествии зарегистрирована в полиции Олонца.

"Происшествие зарегистрировано на основании информации выявленной сотрудниками полиции, уточнили в МВД. - Граждане к нам не обращались".

По информации МВД, материалы по данному происшествию сегодня будут переданы в Следком Карелии.

Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", - написали очевидцы в соцсети. - Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".

В комментариях в паблике "Подслушано в Олонце" очевидцы написали, что дрессировщик остался жив.