МВД Карелии: "Граждане в полицию по поводу нападения медведя не обращались" (ВИДЕО 18+)
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МВД Карелии прокомментировало нападение медведя на дрессировщика во время циркового представления в Олонце.
В минувшую среду, 23 октября, во время представления цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце медведь совершил нападение на дрессировщика.
Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, информация о данном происшествии зарегистрирована в полиции Олонца.
"Происшествие зарегистрировано на основании информации выявленной сотрудниками полиции, уточнили в МВД. - Граждане к нам не обращались".
По информации МВД, материалы по данному происшествию сегодня будут переданы в Следком Карелии.
Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.
"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", - написали очевидцы в соцсети. - Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".
В комментариях в паблике "Подслушано в Олонце" очевидцы написали, что дрессировщик остался жив.
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