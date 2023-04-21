МВД Карелии: «иностранец» убедил любвеобильную женщину оплатить доставку его драгоценностей

Правоохранительные органы Питкярантского района проводят проверку по факту мошенничества на 315 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района от 48-летней горожанки поступило заявление о мошенничестве. Женщина пояснила, что в социальной сети познакомилась с иностранцем.



Между ними завязалась переписка, и вскоре новый знакомый попросил получить посылку, в которой будут его документы и драгоценности. Женщина согласилась и сообщила необходимые данные.

Спустя несколько дней с ней связались «менеджеры международной компании по доставке грузов» и предложили оплатить расходы в 315 тысяч рублей. При этом для быстрой доставки ей предложили совершить перевод на счет представителя компании.



Горожанка перевела деньги, спустя несколько дней ей позвонили еще раз. На этот раз неизвестные представились якобы работниками зарубежного аэропорта. Они потребовали доплатить еще несколько сотен тысяч рублей за доставку. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Проводится проверка, рассказали в республиканском МВД.