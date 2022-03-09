МВД Карелии объяснило причины стремительного роста числа краж из магазинов и торговых центров

Количество краж из магазинов и торговых центров в Карелии в прошлом году выросло более чем на 40% из-за того, что их собственники недостаточно занимаются профилактикой.

Такой вывод следует из отчета о работе МВД за 2021 год, поступившего в парламент республики.

«Рост числа краж из магазинов и торговых центров, в основном, обусловлен недостаточностью мер со стороны собственников (пользователей) объектов торговли, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению хищению и сохранности материальный ценностей», — говорится в отчете.

По данным ведомства, в прошлом году в Карелии было совершено 1960 таких краж.