МВД Карелии опубликовала видео, как подозреваемый берет водку в магазине, теперь его ищут (ВИДЕО)

МВД Карелии опубликовало видеозапись, по которой полиция надеется установить личность подозреваемого в краже из магазина в Петрозаводске.

Как записи видно, как мужчина в темной одежде взял две бутылки водки в торговом зале.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемом, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонов: 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного – 102).