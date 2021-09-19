МВД Карелии опубликовало историю, как участник конкурса «Народный участковый» почистил дымоход

Сегодня завершается конкурс «Народный участковый», победители которого будут определены по результатам онлайн-голосования жителей республики.

МВД опубликовало в своей группе Вконтакте различные истории о буднях участников конкурса. Большинство из них связано с раскрытием или предотвращением преступлений, но есть и исключения.

«История полицейского из Петрозаводска, также участвующего в конкурсе „Народный участковый 2021“, обошлась без уголовного преследования. Зато обернулась налаженным бытом и умиротворением в соседских отношениях», — рассказали в МВД.

Весной этого года к нему обратилась гражданка, проживающая в многоквартирном деревянном доме. Она рассказала, что из квартиры соседей постоянно идет «пар». Вскоре эти обращения стали регулярными. Старший участковый пообщался с соседями, выяснил источник дыма и почистил им дымоход. После этого запах гари исчез, и жалобы прекратились.