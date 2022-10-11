МВД Карелии отчиталось о борьбе с коррупцией

Органы внутренних дел Карелии за 9 месяцев 2022 года выявили 270 преступлений экономической и коррупционной направленности.
Такая цифра приведена в отчете об итогах борьбы с преступностью, опубликованном на официальном сайте МВД республики.
«Выявлено 65 преступлений коррупционной направленности, в том числе 40 фактов взяточничества, а также 43 преступления против государственной власти», — сообщили в МВД.
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