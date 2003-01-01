МВД Карелии предлагает сдать оружие и получить вознаграждение

Незаконно хранящееся или найденное оружие можно сдать за вознаграждение.

В МВД напомнили, что хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без соответствующих разрешений является незаконным. Это касается также найденных или оставшихся от умерших родственников предметов такого типа.

— Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия, — говорится в сообщении.

Сдать оружие можно в любой отдел полиции. Специалисты ведомства определят вид оружия, оценят состояние сданных предметов и оформят необходимые документы. После этого в Госкомитете Карелии по безопасности можно получить материальное вознаграждение за добровольную сдачу оружия.

Сумма зависит от вида оружия:

За боевое автоматическое оружие (ед.) — 15 000 рублей;

За огнестрельное оружие с нарезным стволом (ед.) — 10 000 рублей;

За огнестрельное гладкоствольное оружие (ед.) — 5 000 рублей;

За газовое, огнестрельное бесствольное и огнестрельное оружие ограниченного поражения (ед.) — 500 рублей;

За гранаты, мины, снаряды, авиабомбы (шт.) — 500 рублей;

За взрывчатые вещества (100 г.) — 100 рублей;

За средства взрывания (ед.) — 50 рублей;

За патроны к огнестрельному оружию (шт.) — 10 рублей.