МВД Карелии выплатит 100 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства в Петрозаводске

Объявлено вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию убийства на улице Питкярантской в прошлом году.

По сообщению МВД Карелии, 26 января 2021 года в одной из квартир дома № 26 по улице Питкярантской в Петрозаводск был обнаружен труп мужчины 1973 года рождения. По факту убийства следователями СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность человека, причастного к совершению данного преступления.

В МВД просят всех, кто располагает сведениями о лице, совершившем данное преступление, и его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-814-2-715-419, 8-814-2-739-373, 8-814-2-739-364, 8-814-2-739-494.

За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления и задержанию подозреваемого, объявлено денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Конфиденциальность гарантируется.