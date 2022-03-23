МВД не ожидает всплеска преступности из-за ухудшения экономической ситуации в Карелии

Ухудшение социально-экономической ситуации, вызванной западными санкциями, не приведет к росту преступности, считает МВД Карелии.

Об этом заявил врио министра Максим Корепов на сегодняшнем заседании парламента, где он выступил с отчетом о работе ведомства.

Замглавы МВД ответил на вопрос, готова ли полиция к возможному ухудшению криминогенной ситуации.

«Какого-то всплеска преступности мы не ожидаем. Ситуацию держим под контролем», — ответил Корепов.