МВД объяснило, почему снизилось число жертв интернет-мошенничества в Карелии

Мошенники, использующие интернет-технологии, в 2021 году выманили у жителей Карелии более 310 млн рублей, но население начинает умнеть.
Такой вывод следует их отчета о работе МВД за 2021 год.
От действий мошенников за этот период пострадал 2691 житель республики, но это на 6,6% меньше, чем годом ранее.
«Положительное влияние на снижение числа дистанционных преступлений оказали принимаемые в 2021 году профилактические меры, направленные на повышения уровня информированности граждан», — пояснили в МВД.
Кроме публикаций в СМИ для просвещения населения использовались квитанции по плате услуг Ж. Х. На их обратной стороне размещались информационные материалы о способах интернет-мошенничества.
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