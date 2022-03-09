МВД объяснило, почему снизилось число жертв интернет-мошенничества в Карелии

Мошенники, использующие интернет-технологии, в 2021 году выманили у жителей Карелии более 310 млн рублей, но население начинает умнеть.

Такой вывод следует их отчета о работе МВД за 2021 год.

От действий мошенников за этот период пострадал 2691 житель республики, но это на 6,6% меньше, чем годом ранее.

«Положительное влияние на снижение числа дистанционных преступлений оказали принимаемые в 2021 году профилактические меры, направленные на повышения уровня информированности граждан», — пояснили в МВД.

Кроме публикаций в СМИ для просвещения населения использовались квитанции по плате услуг Ж. Х. На их обратной стороне размещались информационные материалы о способах интернет-мошенничества.