890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Флагманы промышленности Карелии из-за санкций столкнулись с проблемами экспорта продукции
Сегодня 09:43
Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина
16.03.2022 22:00

МВД объяснило, почему снизилось число жертв интернет-мошенничества в Карелии

Новости. Криминал
14:18, 17 Марта 2022
фото: © ИА EAOMedia

Новости партнеров

Мошенники, использующие интернет-технологии, в 2021 году выманили у жителей Карелии более 310 млн рублей, но население начинает умнеть.

Такой вывод следует их отчета о работе МВД за 2021 год.

От действий мошенников за этот период пострадал 2691 житель республики, но это на 6,6% меньше, чем годом ранее.

«Положительное влияние на снижение числа дистанционных преступлений оказали принимаемые в 2021 году профилактические меры, направленные на повышения уровня информированности граждан», — пояснили в МВД.

Кроме публикаций в СМИ для просвещения населения использовались квитанции по плате услуг Ж. Х. На их обратной стороне размещались информационные материалы о способах интернет-мошенничества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
10.03.2022, 16:51
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022, 12:47
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»