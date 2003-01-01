В России изменят правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД России разработало проект постановления правительства, вносящий ряд существенных изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Документ вносит изменения в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», утвержденные еще в 2014 году, сообщает «Парламентская газета». Он вводит как ужесточения, так и послабления для будущих водителей.

Поправка, ужесточающая правила сдачи экзаменов:

— Использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры во время экзамена станет основанием для прекращения испытания и аннулирования его результатов. По данным МВД, это необходимо для борьбы с помощью со стороны третьих лиц.

Поправки, послабляющие порядок:



— Период, в который должен быть назначен практический экзамен после успешной сдачи теории, сокращается с 6 месяцев до 60 дней;

— Кандидаты освобождаются от обязанности предоставлять бумажное медицинское заключение, если сведения о нём есть в специальном электронном реестре, который ведут МВД и Минздрав;

Также добавится и основание для аннулирования уже выданного водительского удостоверения:



— Неявка профессионального водителя на обязательный внеочередной медосмотр, назначенный у водителя вследствие выявленной болезни, является основанием для аннулирования водительских прав.

Отдельно отмечается, что с 1 марта 2027 года вступит в силу норма, согласно которой при выявлении заболеваний, препятствующих вождению, водительское удостоверение будет приостанавливаться автоматически.



Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения до 10 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года.