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МВД предложило обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу

Новости. Общество
20:30, 15 Февраля 2022
фото: © AP Photo/Charles Dharapak

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В полиции предложили обязать россиян, находящихся под административным надзором, искать работу.

МВД РФ предлагает обязать людей под административным надзором — это те, кто недавно вышел из тюрьмы после особо тяжких преступлений, — искать работу после освобождения, рассказала в понедельник представитель ведомства Лариса Плотникова. Об этом информирует РИА Новости.

Между тем ранее опрошенные РИА Новости эксперты не раз констатировали массу проблем, мешающих россиянам социализироваться после колонии. Одна из ключевых — трудности с поиском работы. Брать на службу человека с криминальным прошлым готовы далеко не все.

«Министерством прорабатываются законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора… Мы предлагаем проработать … вопрос необходимости установления поднадзорным лицам административного ограничения в виде обязательного трудоустройства», — сказала Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме.

Кроме того, предлагается закрепить правовые основания, чтобы отслеживать перемещения поднадзорных с помощью камер распознавания лиц.

Еще одно предложение, впрочем, уже озвучивавшееся, — «установление запрета на использование сети интернет». Все это касается времени, в течение которого человек после освобождения остается под надзором.

Административный надзор — мера, применяемая к освободившимся из мест лишения свободы, его цель — предупреждение новых преступлений. Он устанавливается за осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления, умышленные преступления против несовершеннолетних либо за теми, у кого был рецидив.

Им могут запретить появляться в определенных местах, посещать массовые мероприятия, покидать жилье в определенное время и суток покидать определенную территорию.

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