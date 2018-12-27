МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, в соответствии с которым предлагается внести ряд изменений в бланк паспорта гражданина.

МВД, в частности, призвало добавить в паспорт напоминание о сроках его обмена. По мнению авторов инициативы, на последней странице документа необходимо указать, что его следует обновить за тридцать дней после 20-го и 45-го дня рождения, сообщает РИА Новости.

Также будут определены условия, когда удостоверение личности признается недействительным и подлежит изъятию. Например, это произойдет в случае указания недостоверных сведений либо если паспорт оформят на основании поддельных документов.

В случае принятия правительственного документа с последней страницы паспорта будет изъято напоминание о возможности вносить в него сведения о группе крови и резус-факторе.

Кроме того, из удостоверения личности уберут предостережение о недопустимости размещения посторонней информации в нем.