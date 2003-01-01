МВД предупредило о новой схеме обмана с ошибочными переводами на карту

Дистанционные мошенники начали отправлять деньги россиянам — что делать при получении подозрительного перевода.
Мошенники начали использовать новую схему обмана, при которой они переводят деньги на банковскую карту жертвы «по ошибке», а затем требуют вернуть средства. Об этом предупредило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.
Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций, — говорится в публикации.
Правоохранители рекомендуют при получении сообщения о неожиданном переводе сначала проверить баланс карты через официальное приложение банка или его сайт. Если деньги действительно поступили, не следует их тратить или пытаться вернуть по реквизитам, которые указали неизвестные.
Все операции по возврату ошибочных переводов нужно проводить только через банк, используя официальные процедуры. Некоторые банки имеют в своих приложениях специальную функцию для возврата ошибочных платежей. Рекомендуется сохранить переписку и звонки, связанные с переводом, так как они могут пригодиться при разбирательстве.
Ранее в МВД Карелии сообщили, что в Петрозаводске участились случаи мошенничества по старой схеме — с передачей денег курьеру.