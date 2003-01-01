МВД предупредило о новом виде мошенничества с покупкой автомобилей из-за рубежа

В мессенджерах участились случаи мошенничества под видом услуг по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа.
Злоумышленники предлагают выгодные условия и короткие сроки доставки.
Как сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями, мошенники требуют оплату в криптовалюте. Они просят жертв установить приложение для криптокошелька и перевести крупную сумму якобы для подтверждения платежеспособности.
В ведомстве рассказали, что должно насторожить и как отличить мошенников. Аферисты обычно предлагают цены значительно ниже рыночных, настойчиво торопят сделкой и требуют переходить по подозрительным ссылкам для «оформления документов».
— Крайне осторожно подходите к предложениям о покупке авто по «слишком выгодным» ценам. Избегайте расчетов криптовалютой. Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомыми лицами, — рекомендовали в МВД.
Напомним, ранее в МВД России предупредило о новой схеме мошенничества через мессенджер Telegram.