МВД предупредило о новом вирусе, который маскируется под популярные приложения

МВД России сообщило о новой версии вредоносной программы ClayRat, которая крадет данные с телефонов и самостоятельно распространяется.

Вирус маскируется под популярные приложения, такие как WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

После установки вирус получает полный доступ к данным телефона. Он может читать SMS, журналы вызовов, уведомления и информацию об устройстве. В некоторых случаях вредоносная программа получает доступ к камере и может делать фотографии.

Особенность ClayRat в том, что он умеет распространять сам себя. Вирус автоматически рассылает SMS-сообщения со ссылками всем контактам из адресной книги зараженного телефона. Таким образом каждое зараженное устройство становится новой точкой для распространения вируса.

Мошенники создают фишинговые сайты и поддельные Telegram-каналы для распространения вируса. Эти сайты выполнены с высокой точностью и могут не вызывать подозрений у пользователей. Для большей убедительности мошенники добавляют на сайты фейковые комментарии и отзывы.

В МВД рекомендуют скачивать приложения только из официальных источников и не переходить по подозрительным ссылкам из мессенджеров и социальных сетей.