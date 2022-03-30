МВД разъяснило право полиции вскрывать квартиры и машины без разрешения владельцев

МВД России утвердило порядок информирования собственников жилых помещений и автомобилей о вскрытии, которое было совершенно в их отсутствие.

О содержании приказа министерства сообщает РИА Новости.

Согласно документу, если проникновение в транспортное средство было произведено в отсутствие собственника, необходимо проинформировать его в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов. Полиция информирует собственника путем вручения или направления уведомления о вскрытии, которое может быть направлено заказным письмом, факсом, телефонограммой или по электронной почте — в этом случае скан подписанного экземпляра должен быть отправлен с адреса органов внутренних дел. Отмечается, что в последних трех случаях собственнику направляется уведомление на бумажном носителе через почту.

Также был подписан приказ об утверждении порядка информирования собственников жилых помещений о проникновении сотрудников полиции во время отсутствия собственников.

«Приказываю: утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие», — отмечается в приказе.

Как и в предыдущем приказе, необходимо информировать о проникновении, которое было совершено в отсутствии собственников или проживающих в помещении лиц, в возможно короткий срок, но не более 24 часов. Также возможно направление уведомления с помощью электронной почты.

Закон о расширении полномочий полиции был подписан президентом 21 декабря.