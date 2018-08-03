МВД разработало изменения правил сдачи экзаменов на права

Правила проведения экзаменов, а также процедура выдачи водительских удостоверений могут измениться.

МВД России разработало изменения правил проведения экзаменов на право управления автомобилями и мотоциклами, а также предложило поменять процедуру выдачи водительских удостоверений.

Изменения предполагают исключение практического экзамена на закрытых площадках с одновременным его включением в экзамен на дорогах общего пользования.

Какие еще изменения ожидаются, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".