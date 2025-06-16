В МВД рассказали, как быстрее получить заграничный паспорт

Сотрудники ведомства пояснили, какие обстоятельства смогут ускорить получение паспорта.

Ускоренно получить паспорт можно в случае срочной необходимости - если требуется лечение за рубежом или умер бликий родственник. При этом в ускоренном режиме можно получить только документ старого образца на пять лет без биометрии.

Чтобы получить заграничный паспорт, необходимо предоставить вместе с основным пакетом документов письмо организации здравоохранения в России, письмо зарубежной медицинской организации о необходимости лечения и телеграфное сообщение из-за пределов РФ о тяжелом заболевании родственника или его смерти.

Получение заграничного паспорта можно ускорить только при наличии документально подтвержденных семейных и медицинских обстоятельств, уточнили в МВД Карелии.