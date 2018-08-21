Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 21 Августа 2018

МВД теперь будет платить за информацию о преступниках

По теме

В России могут ввести штраф за подвоз попутчиков за наличные деньги
21.08.18 22:00
В соцсетях обсуждают откровенное фото 36-летней жены Игоря Николаева
21.08.18 21:30
Одежду учителей предложили сделать похожей на военную форму времен ВОВ
21.08.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России.

Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД. Действующие полицейские полагают, что среди граждан появятся настоящие охотники за головами злоумышленников, а бывшие считают, что подобные выплаты могут привести к злоупотреблениям со стороны самих правоохранителей, пишет "Коммерсантъ".

Разработанная МВД схема будет работать следующим образом. Для того чтобы прибегнуть к помощи населения в поимке преступника или раскрытии преступления, соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. Если инициатива будет одобрена, то соответствующая информация с указанием суммы вознаграждения должна быть размещена на официальном сайте министерства внутренних дел и СМИ.

Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 млн рублей.

Из приказа МВД следует, что выплаты в размере до 500 тысяч рублей— прерогатива начальника регионального управления, решение о вознаграждении до 3 млн рублей будет принимать первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, но соответствующее решение останется лично за главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

После поимки преступника или "инициативного представления гражданином достоверной информации" ФЭД обязан перечислить оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым назначением. По изданию приказа информатора в течение двух недель должны уведомить о выплате ему вознаграждения. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и зачислены на счет в банке. При этом в первом случае гражданин обязан написать расписку. В случае отказа в выплате МВД обязано уведомить информатора письменно в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения. Отказ, очевидно, может быть обжалован, в том числе в судебном порядке.

В МВД полагают, что их инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам и поможет избежать каких-либо злоупотреблений при финансовых расчетах с ними.

По теме

В России могут ввести штраф за подвоз попутчиков за наличные деньги
21.08.18 22:00
В соцсетях обсуждают откровенное фото 36-летней жены Игоря Николаева
21.08.18 21:30
Одежду учителей предложили сделать похожей на военную форму времен ВОВ
21.08.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

Сегодня 09:33
Капитал
Работает там, где не работают другие
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Без смирения и апатии
Сегодня 09:17
Карелия и Китай представили совместные проекты 5
16.08.2018 14:41
Кто поджег Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»