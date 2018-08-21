МВД теперь будет платить за информацию о преступниках

Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России.

Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД. Действующие полицейские полагают, что среди граждан появятся настоящие охотники за головами злоумышленников, а бывшие считают, что подобные выплаты могут привести к злоупотреблениям со стороны самих правоохранителей, пишет "Коммерсантъ".

Разработанная МВД схема будет работать следующим образом. Для того чтобы прибегнуть к помощи населения в поимке преступника или раскрытии преступления, соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. Если инициатива будет одобрена, то соответствующая информация с указанием суммы вознаграждения должна быть размещена на официальном сайте министерства внутренних дел и СМИ.

Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 млн рублей.

Из приказа МВД следует, что выплаты в размере до 500 тысяч рублей— прерогатива начальника регионального управления, решение о вознаграждении до 3 млн рублей будет принимать первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, но соответствующее решение останется лично за главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

После поимки преступника или "инициативного представления гражданином достоверной информации" ФЭД обязан перечислить оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым назначением. По изданию приказа информатора в течение двух недель должны уведомить о выплате ему вознаграждения. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и зачислены на счет в банке. При этом в первом случае гражданин обязан написать расписку. В случае отказа в выплате МВД обязано уведомить информатора письменно в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения. Отказ, очевидно, может быть обжалован, в том числе в судебном порядке.

В МВД полагают, что их инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам и поможет избежать каких-либо злоупотреблений при финансовых расчетах с ними.