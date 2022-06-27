«Мы боролись несколько лет»: Элиссан Шандалович о введении новой льготы для пенсионеров

Правительство России поддержало предложение депутатов парламента Карелии компенсировать пенсионерам-северянам стоимость проезда к месту отдыха и обратно на личном автотранспорте.

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети.

Речь идет о получателях страховых пенсий по старости или по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«Сейчас пенсионеры получают компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно, путешествуя общественным транспортом — самолетом, поездом, автобусом, а также морским и внутренним водным транспортом. А вот затраты на проезд на личном автомобиле не предусмотрены. Это, конечно, неправильно, ведь железнодорожное и авиасообщение доступно не во всех районах Карелии, а дорога с пересадками приносит пожилым людям массу неудобств. Между тем, автодорожная сеть развивается активно, многие пенсионеры имеют личный автомобиль и отправляются на нем в путешествие. А это, как правило, дешевле, чем каким-либо другим транспортом», — пояснил спикер парламента.

Он отметил, что инициатива карельских депутатов не сразу нашла поддержку в федеральном центре.

«Мы боролись за эту инициативу несколько лет, было сломано немало копий. Федеральный центр согласился с нашим предложением с четвертой попытки, и справедливость, наконец, восторжествовала… Я благодарю коллег, которые приложили немало усилий, чтобы эту льготу получили не только жители Карелии, но и других северных регионов нашей страны», — добавил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

Дата вступления постановления в силу уточняется.